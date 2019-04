Rechnungshof warnt vor Beschneidung seiner Unabhängigkeit

Der Landesrechnungshof Brandenburg hat wegen einer geplanten Gesetzesänderung vor der Beschneidung seiner Unabhängigkeit gewarnt. In dem Gesetzentwurf von vier Abgeordneten von SPD, Linken, CDU und Grünen geht es unter anderem um die Prüfung ihrer Haushaltsangelegenheiten. Geplant ist demnach, dass eine Fraktion die Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme hat, die der Rechnungshof berücksichtigen soll, und dass der Rechnungshof das Prüfergebnis mit der Fraktion erörtert. Die Prüfung soll abgeschlossen sein, wenn die Landtagspräsidentin oder der Landtagspräsident eine Entscheidung zu den wesentlichen Prüfergebnissen abgegeben hat.

«Damit wird die verfassungsrechtliche Stellung des Landesrechnungshofes untergraben», kritisierte die Prüfbehörde am Montag in Potsdam. «Nach der Verfassung des Landes Brandenburg entscheidet der Landesrechnungshof selbstständig und unabhängig, wie er prüft, was er prüft und wann er seine Prüfungen für beendet erklärt.» Der Rechnungshof warf den Fraktionen auch vor, er sei bisher nicht beteiligt worden. «Das ist kein guter Stil.» Der Landtag hatte den Entwurf am vergangenen Donnerstag in den Hauptausschuss überwiesen.