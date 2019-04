Aufwendiger Prozess: Haftstrafen für Planenschlitzer-Bande

Mehr als ein Jahr trieben sie ihr Unwesen auf Rastplätzen an deutschen Straßen. Nun hat das Landgericht Chemnitz die Urteile gegen die Mitglieder der Planenschlitzer-Bande gesprochen.

Seit 27. Februar 2018 hatten die fünf polnischen Staatsangehörigen vor Gericht gestanden. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass sich die fünf unter Führung des Hauptangeklagten unter anderem in zehn Fällen des schweren Bandendiebstahls schuldig gemacht haben. Alle Angeklagten hatten Geständnisse abgelegt.

Die Bande war im Mai 2017 im brandenburgischen Brieselang auf frischer Tat gefasst worden. Bis dahin hatten die Männer in wechselnden Besetzungen von Februar 2016 an die Planen von Lkw auf Raststätten in mehreren Bundesländern aufgeschlitzt und die Ladung ausspioniert. Die erspähte Ware wurde der 24-Jährigen gemeldet, die ermittelte, ob sich ein Diebstahl lohnt. Die Bande erbeutete so Waren im Wert von rund 83 000 Euro. Angeklagt worden war eine Schadenssumme von rund 250 000 Euro.