Brand auf Recyclinghof in Cottbus gelöscht

Der Brand auf dem Gelände einer Recyclinganlage bei Cottbus ist weitgehend gelöscht. Der Einsatz sollte gegen 13.00 Uhr beendet werden, wie ein Feuerwehrsprecher in Cottbus am Sonntag sagte. Der Abfallhaufen wurde am Vormittag weiter auseinandergezogen, letzte Schwelbrände wurden beseitigt. Die Bundesstraße 97, in deren Nähe sich die Anlage befindet, sei seit Sonntagvormittag wieder für den Verkehr freigegeben, sagte der Sprecher.

© dpa

Ab dem frühen Samstagnachmittag hatten auf dem Gelände der Anlage Gewerbeabfälle gebrannt. Die Feuerwehr war mit 107 Einsatzkräften sowie 38 Fahrzeugen im Einsatz. Die Löscharbeiten erstreckten sich auf eine rund 250 Quadratmeter große Fläche.

Die Stadt Forst (Spree-Neiße) war wegen des Feuerwehreinsatzes am Samstagnachmittag und während der Nacht zeitweise ohne Strom. Wegen Sprühnebels, der auf einen Hochspannungsmast niederging, wurde die Energieversorgung aus Sicherheitsgründen zeitweise abgeschaltet.

Die Brandursache war zunächst unklar. Ein Unternehmenssprecher sagte, das Feuer sei beim Aufschütten des Abfalls entdeckt worden. «Selbstentzündung ist bei dem unsortierten Müll leider keine Seltenheit», spekulierte er.