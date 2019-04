Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Oster-Kloster-Fest in Chorin feiert 30-jähriges Jubiläum

Gaukler, Musiker, Theaterleute und Handwerker, die mittelalterliche Gewerke vorstellen, bevölkern zu Ostern wieder die Festwiese vor dem Kloster Chorin (Barnim). Das traditionelle Oster-Kloster-Fest der Mittelalterband «Spilwut» feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Es hat sich vor allem für Familien in Berlin und Brandenburg zum beliebten Ausflugsziel an den Feiertagen entwickelt.

Jährlich werden nach Angaben der Veranstalter mehr als 10 000 Besucher von Gründonnerstag bis Ostermontag gezählt. 300 Akteure sorgen für das Programm.