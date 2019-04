Weiter Abstiegssorgen: Prekäre Situation bei Energie Cottbus

Energie Cottbus schafft im Heimspiel gegen Kaiserslautern nur ein 1:1. Trainer Claus-Dieter Wollitz sitzt seine Strafe auf der Tribüne ab. Fünf Spiele bleiben in der 3. Liga noch zur Rettung.

Cottbus (dpa/bb) – Fünf Spieltage vor dem Ende der 3. Fußball-Liga bleibt die Situation im Tabellenkeller für den FC Energie Cottbus weiter prekär. «Es fühlt sich gerade wie eine Niederlage an», sagte Jürgen Gjasula nach dem 1:1 (0:0) gegen den 1. FC Kaiserslautern. Gjasula hatte die Lausitzer am Samstag in der 80. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter in Führung gebracht, die Roten Teufel schafften durch Jan Löhmannsröben in der 89. Minute aber noch den Ausgleich. «Das ist jetzt sehr bitter für uns, aber wir müssen das jetzt schnell wegstecken und nach vorne schauen», sagte Gjasula.