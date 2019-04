Cottbus vergibt große Chance: Ohne Wollitz 1:1 gegen Lautern

Ohne den gesperrten Coach Claus-Dieter Wollitz auf der Trainerbank hat der FC Energie Cottbus einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga knapp verpasst. Die Lausitzer kamen am Samstag etwas unglücklich nur zu einem 1:1 (0:0) gegen den 1. FC Kaiserslautern und bleiben als Tabellen-18. in der Abstiegszone.

Jürgen Gjasula erzielte vor 7667 Zuschauern in der 80. Minute per Foulelfmeter die Führung für Energie. Lauterns Keeper Lennart Grill hatte Lasse Schlüter zu Fall gebracht. Jan Löhmannsröben (89.) verhinderte jedoch den zweiten Heimsieg von Cottbus nacheinander. «Das Ergebnis ist sehr enttäuschend», sagte Co-Trainer Frank Eulberg, der Wollitz auch in der Pressekonferenz vertrat. «Wir haben in der zweiten Halbzeit mit Kampf und Leidenschaft gespielt.»