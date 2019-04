Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Umfrage: Brandenburger sehen in EU wirtschaftliche Vorteile

Fünf Wochen vor der Europawahl sehen die Menschen in Brandenburg einer Umfrage zufolge in der EU vor allem wirtschaftliche Vorteile. 76 Prozent der Befragten glauben, dass es den Deutschen wirtschaftlich gut geht, weil sie Teil der Europäischen Union sind, teilte der rbb am Freitag mit. Der Sender hatte die Umfrage beim Meinungsforschungsinstitut infratest dimap in Auftrag gegeben. Bei einer Befragung vor fünf Jahren seien nur 68 Prozent dieser Meinung gewesen, hieß es. 63 Prozent glauben allerdings auch, Europa sei unsicherer geworden seit die Grenzen offen sind. Für die repräsentative Umfrage hat infratest vom 2. bis 6. April 1000 wahlberechtigte Brandenburger befragt.

