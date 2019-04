Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Demonstration bei «Fridays for Future» in Brandenburg

In mehreren Brandenburger Städten wollen heute wieder Schüler und Unterstützer der Bewegung «Fridays for Future» für besseren Klimaschutz auf die Straße gehen. In Potsdam treffen sich Schüler am Luisenplatz (14.00 Uhr), um nach dem Vorbild der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg zu demonstrieren. Von dort aus wollen sie zum Landtag ziehen.

Auch in Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark), Bernau (Barnim) und Königs Wusterhausen wollen sich Schüler für den Klimaschutz stark machen. In der Stadt im Landkreis Dahme-Spreewald treffen sich die Teilnehmer der Bewegung um 13.00 Uhr am Bahnhofsvorplatz. Unterstützung erhält die Bewegung vom Grünen-Kreisverband. «Deutschland braucht ein wirksames Klimaschutzgesetz, den schnellen und verbindlichen Kohleausstieg sowie ein Maßnahmenpaket zum Ausbau der Erneuerbaren Energien», teilte der Verband am Donnerstag mit.

Unter dem Slogan «Fridays for Future» demonstrieren seit Monaten weltweit - meist freitags - Schüler und Studenten sowie solidarische Erwachsene.