In Brandenburg gilt eine Masern-Impfpflicht in Kitas

Masern sind hoch ansteckend. In Schleswig-Holstein und Niedersachsen wurden nur Schüler und Lehrer in Schulen gelassen, die gegen Masern geimpft waren. Brandenburg führt nun eine Impfpflicht zumindest für Kitas ein.

Potsdam (dpa/bb) - Kinder in Kitas müssen sich in Brandenburg bis zu einer bundesweiten Regelung verpflichtend gegen Masern impfen lassen. Der Landtag beschloss am Donnerstag in Potsdam mit breiter Mehrheit einen entsprechenden Antrag von SPD, Linken und CDU. «Die Masern zählen nach wie vor zu einer der gefährlichsten Kinderkrankheiten», heißt es in dem Antrag. «Leider sind die Zahlen der Infektionen zuletzt gestiegen.»