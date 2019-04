Väter in Brandenburg beziehen immer häufiger Elterngeld

In Brandenburg nehmen Väter immer häufiger eine berufliche Auszeit und beziehen Elterngeld. Das geht aus einer neuen Erhebung des Statistischen Bundesamtes hervor. Die Zahl stieg im Jahr 2018 um mehr als sechs Prozent auf etwa 10 900, wie die Statistiker am Donnerstag mitteilten. 2017 waren es demnach noch rund 10 300. 2016 wurden 6700 Väter gezählt.

Auch die Zahl der berufstätigen Mütter von Neugeborenen stieg leicht von knapp 28 340 auf rund 28 860. Damit bezogen Mütter fast dreimal so häufig Elterngeld als Väter. Nicht der einzige große Unterschied: Während Väter in Brandenburg im Schnitt etwa 4 Monate lang die Hilfe in Anspruch nahmen, ließen Mütter sich das Geld rund 13 Monate auszahlen.