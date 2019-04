Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

DDR-Ausstellung in Potsdam zeigt Fundstücke aus DDR-Zerfall

Zum 30. Jubiläum des Mauerfalls zeigt das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam «Fundstücke» aus den letzten Monaten der DDR. Alte Holztafeln einer Schau von Juni 1989 zum 40. Geburtstag der DDR demonstrieren, wie sich das Land präsentierte. Mitarbeiter des Hauses der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte fanden die Überreste 2016 in einem Museumsdepot im Oderbruch. Außerdem sind Originaldokumente der Ausstellung «Suchet der Stadt Bestes» zur Historie der Potsdamer Altstadt zu sehen, die wenige Wochen vor dem Mauerfall stattfand. Die Schau öffnet an diesem Freitag und läuft bis 23. Juni.