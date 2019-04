Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Kritik an Brandenburger Plänen für mehr Insektenschutz

Die in Brandenburg geplante Förderrichtlinie aus Sorge um Zahl und Vielfalt von Insekten reicht ist aus Sicht von Oppositionpolitikern unzureichend. «Ich bin enttäuscht», sagte Dieter Dombrowski, umweltpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, am Donnerstag in der Aktuellen Stunde auf Antrag seiner Fraktion zum Insektenschutz. «Das ist nur eine kosmetische Maßnahme», kritisierte auch Benjamin Raschke, umweltpolitischer Sprecher der Fraktion von Bündnis 90/Grüne.

© dpa

Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) hatte zuvor angekündigt, Blüh- und Ackerstreifen künftig zu fördern. 700 Euro stünden dabei pro Hektar bereit für einjährige und mehrjährige Blühstreifen sowie für Ackerrandstreifen, die nach der Aussaat bis zur Ernte nicht bewirtschaftet werden. Die Richtlinie solle mit 6 Millionen Euro für mindestens 8500 Hektar ausgestattet werden.