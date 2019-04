Große Parteien unzufrieden mit Abschneiden bei Umfrage

Verlierer und nur ein Gewinner beim Brandenburg-Trend wenige Monate vor der Landtagswahl: Die Grünen legen zu, die restlichen Parteien müssen Einbußen hinnehmen. Alle sehen in den kommenden Wochen Handlungsbedarf.

Potsdam (dpa/bb) - Die großen Parteien SPD, Linke und CDU in Brandenburg müssen nach dem neuen Brandenburg-Trend vor der Landtagswahl am 1. September Verluste verkraften. In der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts infratest dimap im Auftrag von RBB und Antenne Brandenburg legten einzig die Grünen auf 12 Prozent (plus 5 Prozentpunkte) zu. Ihre Partei habe mehr Menschen von Themen überzeugen können, für die sie mit langem Atem kämpfe, betonte Ursula Nonnemacher, Spitzenkandidatin von Bündnis/Grüne, am Mittwoch. Themen wie Kohleausstieg und Artensterben bewegten die Menschen. Rot-Rot sei ausgelaugt, die langjährige Regierungspartei SPD ausgebrannt.