Polizei-Abhörzentrum: In zwei Jahren voll arbeitsfähig

Das gemeinsame Polizei-Abhörzentrum der fünf Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Berlin wird voraussichtlich 2021 voll arbeitsfähig sein. Bis dahin solle die nötige Technik beschafft und Fachpersonal eingestellt sein, sagte der Chef des Zentrums, Ulf Lehmann, am Mittwoch in Leipzig.

In dem Gemeinsamen Kompetenz- und Dienstleistungszentrum (GKDZ), so der offizielle Name, soll die Kommunikation von Schwerkriminellen überwacht werden. Bisher erledigen die fünf Länder das jeweils selbst. Künftig soll es dafür nur noch ein großes Rechenzentrum in Leipzig geben.