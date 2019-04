Datenschutzbeauftragte rügt Polizei für Umgang mit Daten

Ob Nachbarschaftsstreit oder Einbruch: Im Einsatzleitsystem der Brandenburger Polizei werden alle Einsätze und Daten Betroffener gespeichert. Zu viele Polizisten hätten darauf Zugriff, rügt die Landesdatenschutzbeauftragte.

Potsdam (dpa) - Die Landesdatenschutzbeauftragte Dagmar Hartge hat den Umgang der Brandenburger Polizei mit dem Datenschutz gerügt. Ihre Behörde habe bei der Überprüfung des polizeilichen Einsatzleitsystems, in dem auch Einsätze und Daten Betroffener gespeichert werden, gleich mehrere datenschutzrechtliche Verstöße festgestellt. Das teilte Hartge am Dienstag bei der Vorstellung des Datenschutzberichtes 2018 in Potsdam mit.