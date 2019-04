Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

1:2 in Jena: Cottbus verpasst Sprung auf Nichtabstiegsplatz

Der FC Energie Cottbus hat im Abstiegskrimi der dritten Liga den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz verpasst. Beim Tabellennachbarn FC Carl-Zeiss Jena unterlagen die Lausitzer am 32. Spieltag 1:2 (1:1) und bleiben mit 34 Punkten 18. Vor 6500 Zuschauern im Ernst-Abbe-Sportfeld erzielten am Samstag Maximilian Wolfram in der fünften und Phillip Tietz (77./Foulelfmeter) die Tore für die Gastgeber. Jenas Verteidiger Justin Gerlach hatte in der elften Minute per Eigentor den Ausgleich für Cottbus besorgt. Jena schöpft mit nunmehr 31 Zählern sechs Spieltage vor Saisonende wieder mehr Hoffnung, den Sturz in die Regionalliga vermeiden zu können.

Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz hatte nach dem ungefährdeten Finaleinzug in den Landespokal unter der Woche bei Grün-Weiß Brieselang wieder auf seine Stammkräfte zurückgegriffen und auch auf Kevin Rauhut im Tor vertraut, der in der Vorwoche beim 4:3-Erfolg gegen Fortuna Köln zwei Mal gepatzt hatte.

Doch bereits in der fünften Minute sah der 29-Jährige erneut nicht gut aus. Bei einem Abwehrversuch behinderten sich Rauhut und Fabian Holthaus gegenseitig, so dass Wolfram den Ball nur noch ins leere Tor einschieben musste.

Doch die Freude über die Führung währte nur sechs Minuten, dann versenkte Gerlach in Torjägermanier den Ball im eigenen Gehäuse. Cottbus kam jetzt besser ins Spiel, hatte aber Glück, dass Schiedsrichter Pascal Müller (Löchgau) ein klares Tor von Manfred Starke nicht gab. Nach dem Lattenkracher aus rund 30 Metern war der Ball deutlich hinter der Linie aufgekommen. Den anschließenden Kopfball von Phillip Tietz rettete Rauhut in Weltklassemanier.

Im zweiten Spielabschnitt ersetzte Avdo Spahic den verletzten Rauhut. Jena wurde aktiver und kam durch den von Tietz verwandelten Elfmeter 13 Minuten vor dem Ende zum sechsten Saisonsieg.