Brandenburger Landtag: Ausbau des Verfassungsschutzes

Neben dem neuen Polizeigesetz hatten die Pläne von Brandenburgs Innenminister Schröter zur personellen Stärkung des Verfassungsschutzes für Krach in der rot-roten Koalition gesorgt. Mit Spannung wird daher eine Abstimmung im Landtag erwartet.

Potsdam (dpa/bb) - Die Neuordnung des Landesverfassungsschutzes steht am Mittwoch (17.30 Uhr) im Brandenburger Landtag vor einer ersten Bewährungsprobe: Mit Spannung wird erwartet, ob die rot-roten Regierungsfraktionen mit eigener Mehrheit der weiteren Beratung einer Gesetzesvorlage zur stärkeren Kontrolle des Geheimdienstes und der Aufstockung des Personals um 37 auf 130 Mitarbeiter zustimmen. Denn bei der Beratung in der Linke-Fraktion hatten fünf Abgeordnete signalisiert, dass sie dies nicht mittragen wollen. Rot-Rot hat im Landtag jedoch nur eine Mehrheit von drei Stimmen.

Weiteres Thema der Plenarsitzung am Mittwoch ist die geplante Erhöhung des Mindestlohns auf 10,50 Euro bei Aufträgen des Landes. Am Donnerstag debattieren die Abgeordneten in einer Aktuellen Stunde über den Schutz von Insekten. Die «Fridays for Future»-Demonstrationen von Brandenburger Schülern sind am Freitag Thema im Plenum. Die AfD-Fraktion will erreichen, dass die Landesregierung das «Schulschwänzen für das Klima» nicht duldet, sondern für eine konsequente Durchsetzung der Schulpflicht sorgt.