Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Rudelübergabe: Mit Anstaken beginnt die Spreewald-Kahnsaison

Mit der symbolischen Rudelübergabe und dem Anstaken wollen die Kahnfährleute im Spreewald heute in Lübbenau die Saison eröffnen. In Begleitung von Frauen in niedersorbischen Festtagstrachten geben die Fährleute damit den Startschuss für den Sommerfahrplan. Die Kähne fahren bis Ende Oktober mehrmals täglich. Die feierliche Rudel- und Paddelübergabe der Lübbenauer Fährleute läutet in diesem Jahr zugleich die Würdigung es Dichters und Reisefans Theodor Fontanes (1819-1898) ein, dessen 200. Geburtstag in Brandenburg gefeiert wird. Sein Besuch im Spreewald jährt sich zum 160. Mal.

© dpa