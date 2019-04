Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Geldautomaten gesprengt: Prozess gegen zwei Männer

Weil sie mehrere Geldautomaten gesprengt haben sollen kommen zwei Männer von heute an vor das Landgericht Berlin. Den 62 und 35 Jahre alten Angeklagten werden vier Fälle in der Zeit von Dezember 2016 bis August 2018 zur Last gelegt. Nur in einem Fall hätten sie tatsächlich Bargeld erbeutet und seien mit rund 22 000 Euro geflohen. Bei einem der Angriffe auf Geldautomaten in der Hauptstadt und in Brandenburg sei den Ermittlungen zufolge eine versuchte Sprengung gescheitert. Die Anklage lautet unter anderem auf gewerbsmäßigen Diebstahl im besonders schweren Fall und Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Drei Verhandlungstage sind terminiert.

© dpa