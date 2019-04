Cottbus mit Personalsorgen nach Jena: «Brauchen drei Punkte»

Fußball-Drittligist Energie Cottbus reist mit Personalsorgen zum wichtigen Auswärtsspiel beim ebenfalls abstiegsbedrohten FC Carl Zeiss Jena. Vor der Begegnung am Samstag (14.00 Uhr), die Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz schon als «Abstiegsknaller» oder «Abstiegskrimi» bezeichnete, sind Jonas Zickert, Daniel Stanese, Kevin Scheidhauer und Felix Geisler verletzt.

Spielgestalter Jürgen Gjasula leidet nach dem Heimsieg gegen Fortuna Köln (4:3) noch an einem Pferdekuss. Dazu kommt, dass Defensivspieler Steffen Bohl nach der fünften Gelben Karte eine Sperre absitzen muss. Ausreden will Wollitz aber nicht gelten lassen: «Wir treffen auf einen extrem aggressiven, zweikampfstarken Gegner. Wir brauchen unbedingt die drei Punkte und so werden wir das Spiel angehen.»