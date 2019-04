CDU will Brandenburg zum Vorreiter für Bildung machen

In rund fünf Monaten wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Die CDU legt ihre Vorschläge für ihr Wahlprogramm vor. Im Kern soll es mehr Personal für Polizei, Justiz und Kitas geben.

Potsdam (dpa/bb) - Die CDU in Brandenburg will das Land nach einem Erfolg bei der Landtagswahl am 1. September zum Vorreiter für Bildung machen. «Wenn wir ein Jahrzehnt der Chancen haben wollen, dann geht es vor allem darum, dass Kinder, dass Familien mit Kindern (...) in diesem Land eine gute Heimat haben», sagte CDU-Landeschef Ingo Senftleben am Mittwoch in Potsdam, der einen Entwurf der Parteispitze für das Wahlprogramm vorlegte. Darin fordern die Christdemokraten zum Beispiel mehr Kita-Erzieher, mehr Polizisten, mehr Richter und Staatsanwälte, einen besseren Nahverkehr und ein «Lausitz-Ministerium». Über das Wahlprogramm entscheidet ein Parteitag am 4. Mai.