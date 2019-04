Warnstreiks in Banken: Kaum Folgen für Kunden

Die Gewerkschaft Verdi hat Bankangestellte für die kommenden Tage zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind unter anderem Filialen in vielen deutschen Städten. Die Arbeitgeber geben sich gelassen und erwarten keine größeren Auswirkungen für Kunden.

Berlin (dpa/bb) - An mehreren Tagen in der ersten Aprilhälfte ruft die Gewerkschaft Verdi Bankangestellte in verschiedenen deutschen Städten zu Warnstreiks auf. Am Freitag seien in Berlin unter anderem Filialen der Deutschen Bank, Berliner Sparkasse, Investitionsbank Berlin, Commerzbank und Targo-Bank betroffen, teilte Verdi am Dienstag mit. In Brandenburg dürften Kunden der Investitionsbank des Landes und der Landesbausparkasse Ost Einschränkungen zu spüren bekommen. Zudem gebe es um 10.00 Uhr auf dem Berliner Breitscheidplatz eine Kundgebung mit anschließender Demonstration zum Ernst-Reuter-Platz und zurück.

Viele weitere Städte in zahlreichen Bundesländern sind an verschiedenen Tagen im April betroffen. Den Auftakt machen am 3. April Bankangestellte in Hamburg. Am 5. April sind laut Verdi neben Berlin und Brandenburg auch Mitarbeiter in Banken in Hessen, Baden-Württemberg und in den Regionen Münsterland und Ostwestfalen/Lippe zu Warnstreiks aufgerufen. In der Woche ab dem 8. April solle es weitere Arbeitsniederlegungen geben.