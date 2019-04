S-Bahn ist noch nicht so pünktlich wie sie sein sollte

Bei der S-Bahn steigen die Fahrgastzahlen stärker als gedacht. Auf Brandenburger Gebiet sei aber noch Platz in den Zügen, heißt es im Unternehmen. Luft nach oben gibt es auch in anderen Bereichen.

Man habe die Fahrgastzahlen in den vergangenen Jahren unterschätzt, sagte Buchner. Die Züge fuhren auch nicht entsprechend häufiger; das Angebot wuchs seit 2012 um zwölf Prozent. Besonders auf dem östlichen Teil der Ost-West-Strecke Stadtbahn und des Rings wird es demnach voller in den Zügen. Am meisten los ist an den Bahnhöfen Ostkreuz und Friedrichstraße.