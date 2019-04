Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Mehr Fahrgäste und weniger Gewinn bei der Berliner S-Bahn

Die Berliner S-Bahn überweist in diesem Jahr deutlich weniger Gewinn an den Mutterkonzern Deutsche Bahn. Der Überschuss sank 2018 auf 49,3 Millionen Euro, das waren 29 Prozent weniger als im Vorjahr. Das geht aus dem Jahresabschluss hervor, den S-Bahn-Chef Peter Buchner am Dienstag vorlegte. Der Umsatz sank um 4,5 Prozent auf 746,5 Millionen Euro

«Wir konnten den Ländern mit den Bestandswagen deutlich günstigere Preise machen», erklärte Buchner. Zugleich stiegen aber die Ausgaben für Personal und Instandhaltung. Für dieses Jahr erwartet Buchner, dass bei leicht steigendem Umsatz der Gewinn nochmals deutlich zurückgeht.

Gewachsen sind unterdessen die Fahrgastzahlen. Die erste umfassende Zählung seit sechs Jahren ergab 478 Millionen Kundenfahrten im Jahr 2018. Das waren 21 Prozent mehr als 2012. Wesentlicher Grund dafür seien der Zuzug nach Berlin und die wachsende Zahl der Erwerbstätigen. Die Pünktlichkeit verbesserte sich etwas, erreichte aber nicht das selbst gesteckte Ziel.