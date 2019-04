Vorwurf der Nähe zu «Identitärer Bewegung»: AfD weist zurück

Brandenburgs AfD-Fraktionschef Andreas Kalbitz hat den Vorwurf zurückgewiesen, dass ein Kandidat seiner Fraktion für den Stellvertreterposten im Landeswahlausschuss der «Identitären Bewegung» nahesteht. Die rot-roten Koalitionsfraktionen von SPD und Linke werfen der AfD vor, dass Kai Laubach - Mitarbeiter der Fraktion - eine Nähe zu der Bewegung hat, die im Verfassungsschutzbericht 2017 als «Verdachtsfall» im Bereich des Rechtsextremismus erwähnt wird.

«Es gibt in unserer Fraktion keine Mitglieder irgendwelcher extremistischen Vereinigungen», sagte Kalbitz am Dienstag in Potsdam. «Selbstverständlich hat Herr Laubach – unbenommen, was er früher gemacht hat - keine Nähe zur "Identitären Bewegung", sonst würde er nicht in der Fraktion arbeiten.»