Mehr Klagen Schwerbehinderter gegen Behörden

Immer mehr Schwerbehinderte in Brandenburg fühlen sich von Sozialbehörden unfair behandelt. Oft fehlt es ihnen nach Ansicht von Verbänden an Informationen.

Nach Angaben des Sozialministeriums waren in Brandenburg Ende 2017 rund 275 000 Menschen als Schwerbehinderte registriert. Das waren elf Prozent der Bevölkerung. Die bundesweite Quote betrug 9,4 Prozent.

Im LASV in Cottbus und den Außenstellen Potsdam und Frankfurt (Oder) wird nach Ansicht der Vorsitzenden des Brandenburger Landesbehindertenbeirats, Marianne Seibert, «zu stark nach Aktenlage» entschieden. Mitarbeiterinnen der Deutschen Multiplen Sklerose Gesellschaft in Brandenburg, der sie vorsteht, falle immer wieder auf, dass Sachbearbeiter Behinderte nicht anhörten. Nicht selten seien ärztliche Atteste über den Grad einer Behinderung aus Sicht Seiberts «vorsichtig gesagt oberflächlich» erstellt. In anderen Fällen fehlten den LASV-Mitarbeitern ausreichende Kenntnisse über spezielle Behinderungen.

Hans-Jörg Pötsch, ehrenamtlicher Richter am Landessozialgericht Berlin-Brandenburg, sieht einen weiteren Grund, weshalb sich schwerbehinderte Menschen über Entscheidungen der Behörden beklagen. «Die Laufzeit der Anträge von bis zu fünf Monaten ist nicht nachvollziehbar», sagte Pötsch, der dem Landesbehindertenbeirat ebenfalls angehört. Der Antrag auf Hilfsmittel werde ja auch spätestens in drei Wochen bearbeitet. «Hier gibt es sicherlich Verbesserungspotential», sagte Pötsch. Seinen Beobachtungen zufolge ist es in Berlin leichter, einen höheren Grad der Behinderung attestiert zu bekommen als in Brandenburg.