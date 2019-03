Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Mehr Klagen gegen Einstufungen von Schwerbehinderten

Schwerbehinderte in Brandenburg haben 2018 gegen mehr Entscheidungen zur Einstufung ihres Behinderungsgrades Einwände erhoben als im Jahr zuvor. Wie das Sozialministerium auf eine Anfrage aus der Linksfraktion im Landtag antwortete, stieg die Zahl der Widersprüche beim Landesamt für Soziales und Versorgung gegen einen als zu niedrig empfundenen Grad um fast sieben Prozent auf rund 12 000. In 1430 Fällen wurde geklagt. Das waren 14 Prozent mehr als 2017. Im Vorjahr gab es 56 800 Anträge, mit denen eine Behinderung erstmals attestiert oder geändert werden sollte. Laut Ministerium waren in Brandenburg Ende 2017 rund 275 000 Menschen schwerbehindert.