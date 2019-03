Klimaforschung: Greta Thunberg spricht mit Wissenschaftlern

Die schwedische Schülerin und Umweltaktivistin Greta Thunberg ist im Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung mit Wissenschaftlern ins Gespräch gekommen. Dabei traf sie am Freitag auf einen Landsmann: Die 16-Jährige wurde nämlich von den Direktoren Ottmar Edenhofer und Johan Rockström in Potsdam empfangen - Rockström ist Schwede.

Thunberg war nach der «Fridays For Future»-Demonstration für mehr Klimaschutz von Berlin nach Potsdam gekommen. Mit dabei war Luisa Neubauer, eine der Hauptorganisatorinnen von «Fridays For Future» in Berlin, sowie Thunbergs Vater. In Berlin waren Tausende Schüler auf die Straße gegangen. Thunberg, die als Gesicht der globalen Bewegung gegen die aktuelle Klimapolitik gilt, bleibt bis Sonntag in Berlin.