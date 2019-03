Brandenburg bei Wirtschaftswachstum im Osten vorn

Die Wirtschaft in Brandenburg ist im neunten Jahr in Folge gewachsen. Die Landesregierung wertet das positiv, die Industrie- und Handelskammer blickt aber noch auf andere Punkte.

Potsdam (dpa/bb) - Die Brandenburger Wirtschaft ist im vergangenen Jahr preisbereinigt um 1,4 Prozent gewachsen - damit hat sie in Ostdeutschland die Nase vorn gehabt. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Freitag in Potsdam mit. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Sachsen kam mit einem Plus von 1,2 Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor auf den zweiten Platz, gefolgt von Sachsen-Anhalt mit 0,9 Prozent. Die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern wuchs um 0,7 Prozent, die in Thüringen um 0,5 Prozent.