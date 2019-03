Fans wollen Terence Hill Geburtstagsständchen singen

In Templin im Kreis Uckermark wollen sich bis Samstag (30. März 2019) Hunderte Fans von Terence Hill treffen, um den 80. Geburtstag ihres Idols zu feiern.

Rund 650 Westernliebhaber erwarten die Veranstalter zu dem Fest an diesem Freitag und am Samstag im Freizeitpark El Dorado, wie Axel Hoffmann, Geschäftsführer von Spencerhill Event, mitteilte.

Mit Western-Parodien an der Seite seines bärbeißigen Kumpels und italienischen Landsmannes Bud Spencer (1929-2016) wurde Hill, der bürgerlich eigentlich Mario Girotti heißt, weltberühmt. Unter Regisseur Sergio Leone spielte er in «Mein Name ist Nobody», einem ebenso witzigen wie nachdenklichen Abgesang auf das Western-Genre, vertont von Ennio Morricone.