Minderheitenbeauftragter der Bundesregierung besucht Sorben

Antrittsbesuch bei den Sorben: Der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Bernd Fabritius, hat am Donnerstag erstmals in dieser Funktion Vertreter der sorbischen Gremien getroffen. Fabritius, der aus Siebenbürgen stammt, informierte sich im Heimatmuseum in Dissen über die Themen Bildung, die Situation der niedersorbischen und der obersorbischen Sprache sowie den Strukturwandel in der Lausitz.

Fabritius sicherte den Sorben eine weitere finanzielle Unterstützung des Bundes über das Jahr 2020 hinaus zu. Der Bund werde weiterhin 50 Prozent des Geldes in die Stiftung für das sorbische Volk geben, sagte Fabritius. Die anderen 50 Prozent müssen die Länder Sachsen und Brandenburg aufbringen.

Die Stiftung unterstützt als gemeinsames Instrument des Bundes und der Länder Sachsen und Brandenburg die Bewahrung und Entwicklung, Förderung und Verbreitung der sorbischen Sprache und Kultur. Nach offiziellen Angaben gibt es etwa 60 000 Sorben und Wenden, von denen zwei Drittel in Sachsen leben. Das Siedlungsgebiet der Sorben liegt in Ostsachsen, die niedersorbisch sprechenden Wenden sind im Süden Brandenburgs beheimatet.