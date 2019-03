Gut 60 Medaillen für Wein und Sekt in Saale-Unstrut

Für die Winzer im Anbaugebiet Saale-Unstrut geht es um viel, wenn die Fachjury zur Verkostung ihrer Weine und Sekte zusammenkommt. Das ganze Geheimnis um Medaillen wird aber erst im Sommer gelüftet.

Freyburg (dpa) - Erste Medaillen nach dem Hitzesommer: Eine Fachjury von Weinprüfern hat 64 Weine und Sekte aus dem Anbaugebiet Saale-Unstrut mit einem Qualitätssiegel bedacht. Bei einer Verkostung erhielten 11 Weine sowie ein Secco eine Gold-, 27 Weine und 5 Sekte eine Silber- und 20 Weine eine Bronzemedaille, wie eine Sprecherin des Weinbauverbands Saale-Unstrut am Donnerstag in Freyburg (Burgenlandkreis) sagte. Die Jury, bestehend aus sieben amtlich anerkannten Weinprüfern, hatte bei ihrer ersten Degustation in diesem Jahr insgesamt 70 Produkte der Weinjahrgänge 2018 und 2017 zu begutachten.