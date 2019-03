Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Umsiedlungsvertrag für Mühlrose ist unterschrieben

Das Ende des sächsischen Dorfes Mühlrose ist besiegelt. Mit der Unterzeichnung des Umsiedlungsvertrags am Donnerstag in der Lausitz ist der Weg frei für die Erweiterung des Braunkohletagebaus Nochten. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte in Mühlrose, die Unterzeichnung des Vertrags sei eine wichtige Zukunftsentscheidung für die Menschen in der Region. «Seit 15 Jahren warten sie auf Klarheit. Es ist ein gutes Signal, dass sie sich gewünscht haben.»

© dpa

Den Vertrag unterzeichneten der Vorstandsvorsitzende der Lausitz Energie Bergbau AG (Leag), Helmar Rendez, Trebendorfs Bürgermeister Waldemar Locke sowie der Bürgermeister Reinhard Bork der Nachbargemeinde Schleife. Am 14. Februar hatte die Leag mitgeteilt, dass die Kohleflöz unter Mühlrose erschlossen werden soll. Das Energieunternehmen rechnet mit einer Fördermenge von 150 Millionen Tonnen Kohle. Von der Umsiedlung, die in fünf Jahren abgeschlossen sein soll, sind rund 200 Einwohner betroffen.