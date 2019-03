Rinderhalter ziehen Bilanz: Verbandsfusion geplant

Rinderzüchter aus Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt ziehen am heutigen Donnerstag in Güstrow Bilanz. Anlass ist die Jahresversammlung des Rinderzuchtverbands Mecklenburg-Vorpommern und seiner Tochterfirma RinderAllianz, die Tiere aus beiden Bundesländern vermarkten und die Vermehrung über Spermaproduktion und -verkauf von Zuchtbullen umsetzen.

Das Unternehmen betreut rund 1300 Milchrind- und Fleischrindhalter in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Teilen Brandenburgs, darunter knapp 800 Milchviehhalter. Die Zuchtbullen stehen in Woldegk (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) und es gibt zwei Vermarktungszentren in Bismark (Sachsen-Anhalt) und Karow bei Plau am See. Außerdem ist auf der Veranstaltung in Güstrow unter anderem aus Kostengründen eine Fusion von Rinderzuchtverband MV mit dem Landeskontrollverband für Leistungs- und Qualitätsprüfung MV geplant. Es wäre nach Verbandsangaben die erste ihrer Art in Deutschland.