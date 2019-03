Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Gegen Waldbrände: Schneisen auf Munitionsflächen

Nach den verheerenden Waldbränden im vergangenen Sommer will die Landesregierung auf munitionsbelasteten Flächen weitere Brandschneisen schlagen. Die Räumung der Flächen von Munition habe bereits begonnen, sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Mittwoch nach einer Konferenz mit den Landräten und Oberbürgermeistern. «Wir wollen so viele Schneisen wie möglich vor Beginn der Waldbrandsaison schaffen.» Ein Schwerpunkt sei die Lieberoser Heide, die lange als Militärfläche genutzt wurde. Diese Schneisen könnten bei Löscharbeiten auch von geländegängigen Fahrzeugen genutzt werden.

Die Kommunen hätten für die Kosten der Löscharbeiten mit Hubschraubern und Panzern für das vergangene Jahr rund zwei Millionen Euro Kosten angemeldet, sagte der Präsident des Landkreistags, Wolfgang Blasig (SPD). Davon will das Land den Kommunen 1,7 Millionen Euro erstatten.