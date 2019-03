Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

SPD-Eklat in Brandenburg: Europakandidat räumt Täuschung ein

Der Kandidat der Brandenburger SPD für die Europawahl, Simon Vaut, hat Lügenvorwürfe gegen ihn eingeräumt. Dem «Spiegel» sagte Vaut am Dienstag: «Ich habe nie in Brandenburg an der Havel gewohnt, sondern immer in Berlin.» Im Laufe seiner Kandidatur habe er sich in Unwahrheiten verstrickt. Vaut kündigte an, seine Wahlkampfaktivitäten einzustellen.

Vaut hatte seine Partei über seinen Wohnsitz getäuscht. Er hatte angegeben, in Brandenburg/Havel zu wohnen. Tatsächlich lebt Vaut in Berlin. Das hatte am Montagabend der Stadtkanal-Sender «SKB TV» berichtet. Auch seine angeblich mit ihm in Brandenburg lebende Frau ist eine Bekannte aus der Hauptstadt.

Dem «Spiegel» sagte Vaut: «Vor allem möchte ich um Verzeihung bitten, dass ich meine damalige aus Brandenburg stammende, aber ebenfalls in Berlin wohnende Freundin für meine Europakandidatur instrumentalisiert habe. Es tut mir leid für sie, für die SPD in Brandenburg und für alle, die mich ehrenamtlich unterstützt haben.»

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) rückte am Dienstagmorgen von Vaut ab. «Ich bin persönlich enttäuscht», sagte er. «Sollte er in das EU-Parlament gewählt werden, dann erwarte ich, dass er das Mandat nicht annimmt.» Der Landesverband kündigte an, den Wahlkampf für Vaut ab sofort einzustellen.