Nach zwölf Jahren öffnet einstige Kaufhalle wieder

Die vor zwölf Jahren geschlossene einzige Kaufhalle in dem zu Wittstock/Dosse gehörenden Ort Freyenstein in der Ostprignitz öffnet am 6. April wieder. Die Initiative dafür hat ein neu zugezogener Einwohner gestartet. In den Räumen werden vorerst samstags nicht nur kulinarische Spezialitäten der Region angeboten. Es soll ein Ort entstehen, an dem sich die Einwohner treffen und Neuigkeiten austauschen können. Das Vorhaben wird von vielen der rund 800 Freyensteiner unterstützt. Bei einer ortsweiten Aktion «Frühjahrsputz» am vergangenen Samstag säuberten sie die Halle von den Spuren des jahrelangen Leerstands. Die Stadt Wittstock/Dosse übernimmt die Kosten für Strom und Wasser.