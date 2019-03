Saisonende für Netzhoppers: Präsident Rodner «enttäuscht»

Zum zweiten Mal nacheinander bleibt den Netzhoppers die Playoff-Teilnahme verwehrt. Der Trainer spricht von einer «soliden Saison», der Präsident ist «enttäuscht». Die Finanzen entscheiden, wie es in der kommenden Saison weitergeht.

Bestensee (dpa/bb) - Noch einmal hatten sich die Netzhoppers KW-Bestensee zumindest zwei Sätze lang leidenschaftlich gewehrt, obwohl das Saison-Aus schon feststand. Zum Sieg reichte es dennoch nicht. Mit 0:3 (16:25, 24:26, 29:31) verlor der Brandenburger Volleyball-Bundesligist am Samstag sein letztes Spiel gegen die United Volleys Frankfurt. Trainer Mirko Culic urteilte: «Wir haben zu viele Aufschlagfehler gemacht gegen einen abgezockten Gegner mit einem überragenden Moritz Karlitzek.»

Schon vor dieser letzten Hauptrunden-Partie stand fest, dass sich die Netzhoppers nicht mehr für die Playoffs qualifizieren können. Sieben Siege in 22 Spielen reichen lediglich für Tabellenplatz neun. Dennoch sprach Culic rückblickend von einer «soliden Saison». Etwas anderer Ansicht ist Vereinspräsident Hans-Jochen Rodner: «Zweimal nacheinander die Playoffs zu verpassen, davon bin ich enttäuscht.»

Gegen starke Frankfurter kämpften sich die Netzhoppers zweimal in die Satzverlängerung. Doch im dritten Durchgang konnte das Team selbst sechs Satzbälle in Serie nicht nutzen. «Wir müssen unsere Auftritte gerade in den Heimspielen verbessern, das sind wir unserem Publikum und den Sponsoren schuldig», forderte Rodner für die Zukunft.