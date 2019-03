Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Mehr Senioren an Verkehrsunfällen in Brandenburg beteiligt

Die Zahl der Verkehrsunfälle in Brandenburg mit Beteiligung von Senioren ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. So zählte die Polizei im vergangenen Jahr 18 321 Unfälle, teilte das Polizeipräsidium mit. Vor fünf Jahren seien es nur 15 178 Unfälle gewesen. «Senioren bilden seit Jahren einen immer größer werdenden Anteil an der Gesamtbevölkerung im Land, dieser Anstieg spiegelt sich auch in den Verkehrsunfallzahlen wieder», sagte eine Sprecherin. Die häufigsten Ursachen bei Unfällen mit Beteiligung von Senioren sind der Polizei zufolge Abstand, Vorfahrt und Vorrang sowie Fehler beim Wenden beziehungsweise Rückwärtsfahren.

© dpa