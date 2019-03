Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

1. FC Magdeburg testet am 3. April gegen Luckenwalde

Der 1. FC Magdeburg wird ein weiteres Testspiel bestreiten. Der Tabellen-16. der 2. Fußball-Bundesliga tritt am 3. April (17.00 Uhr) auf einem Nebenplatz der MDCC-Arena gegen den Oberliga-Tabellenführer FSV 63 Luckenwalde an. Das teilte der FCM am Donnerstag mit.