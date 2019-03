Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Bundespolizei wehrt sich gegen Vorwürfe langer Kontrollen

Die Bundespolizei hat Vorwürfe nach zu langwierigen und technisch veralteten Kontrollen an den großen deutschen Flughäfen zurückgewiesen. Bundespolizeipräsident Dieter Romann verwies am Donnerstag auf die neuen Kontrollspuren, die in Hamburg und Frankfurt im Einsatz sind. «In Spitzenzeiten bis zu 500 Fluggäste werden wir mit den neuen Kontrollstellen jede Stunde kontrollieren können», sagte Romann bei einer Sicherheitstagung in Potsdam.

An den 14 Flughäfen im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei wurden nach seinen Angaben in den vergangenen zwei Jahren fast alle 400 Kontrollstellen mit besserer Software zur Erkennung kleinster Mengen von Sprengstoff ausgestattet. Außerdem seien rund 200 Sicherheitsscanner für die Personenkontrolle installiert worden.

Nach einem Chaos-Sommer für viele Fluggäste hatten sich Politik und Wirtschaft im vergangenen Jahr auf Schritte gegen Verspätungen und Ausfälle geeinigt. Dazu zählten auch neue Kontrolllinien.