Suche nach Rebecca: Ermittler treten auf der Stelle

Im Fall der vermissten 15-jährigen Rebecca sind die Ermittler weiter ohne konkrete Spur. «Im Laufe des Tages entscheiden wir, wie die Suche fortgesetzt wird», sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen. Die Suche nach der Schülerin auf einem See nahe Berlin wurde am Dienstag erfolglos beendet. Auch die Suchaktion an der Autobahn 12 zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) brachte kein Ergebnis. Rebecca verschwand vor einem Monat, am 18. Februar. Die Mordkommission geht von einem Tötungsdelikt aus. Der Schwager der Jugendlichen sitzt als Hauptverdächtiger in Untersuchungshaft.

