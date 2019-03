B169-Sperrung bringt hohe Kosten für regionale Wirtschaft

Wegen Lärms hatten die Anwohner der B169 geklagt: Nun gibt es ein Verbot für den Lkw-Durchgangsverkehr zwischen Cottbus und Schwarzheide. Die Diskussionen um die Sperrung gehen aber weiter.

Auch die Polizei sieht in der Sperrung keine ideale Lösung. Es gebe keine Möglichkeit, die durchfahrenden Laster zu kontrollieren, da diese nirgendwo sicher halten könnten, sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag in Cottbus. So wie die Straße gebaut sei, gebe es auch keine Wendemöglichkeiten für die Lastwagen.