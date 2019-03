BGH klärt Familienstreit nach Liebes-Aus

Als die Tochter mit dem Freund ein Haus kauft, lassen sich die Eltern nicht lumpen. Keine zwei Jahre später ist Schluss. Und das Geld weg?

Karlsruhe (dpa) - Junge Paare, die in die eigenen vier Wände ziehen, bekommen oft von den Eltern finanzielle Unterstützung - aber was, wenn die Beziehung nicht hält? Ist dann das Geld weg? Das klären die obersten Zivilrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) am Dienstag.