Woidke und Schwesig wollen ländliche Regionen weiter fördern

Beide Länder haben ähnliche Herausforderungen als dünn besiedelte Flächenlander, beide grenzen an Polen. Deshalb wollen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern enger zusammenarbeiten.

Wittenberge (dpa) - Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern wollen wirtschaftlich schwache Gebiete nicht aufgeben. Die SPD-Regierungschefs Dietmar Woidke und Manuela Schwesig wandten sich bei einem Treffen beider Landesregierungen am Dienstag in Wittenberge gegen den Vorschlag, Fördermittel auf die Städte zu konzentrieren. «Natürlich müssen wir die wirtschaftlichen Zentren weiter stärken», sagte Schwesig nach Mitteilung beider Staatskanzleien. «Aber das darf nicht dazu führen, dass die ländlichen Räume abgehängt werden.» Beide Kabinette vereinbarten außerdem eine engere Zusammenarbeit.

Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) hatte in einer Studie Anfang März eine Kehrtwende gefordert: Fördergeld solle vor allem in Städte und in besonders produktive Unternehmen fließen. «Ich halte diese Thesen nicht nur für falsch, sondern für schädlich», erklärte Woidke. «Wer nur Metropolen stärken will, sorgt zum Beispiel in Berlin und im Umland dafür, dass dort die Mieten und die Grundstückspreise weiter explodieren, weiter Land zubetoniert wird.» Die wichtigsten Ergebnisse des Treffens: