Puhdys-Frontmann Birr wird Brandenburgs Bierbotschafter

Brandenburg hat ab April wieder einen prominenten Bierbotschafter. Dieter «Maschine» Birr (75), Frontmann der Puhdys («Alt wie ein Baum»), übernimmt das Amt von Ex-Boxer Axel Schulz. Das sagte der Braumeister des Finsterwalder Brauhauses, Markus Klosterhoff, der Deutschen Presseagentur am Montag. Der Verein der Brandenburger Klein - und Gasthausbrauereien werde Birr am offiziellen Tag des Deutschen Bieres am 23. April zum Botschafter küren, sagte Vereinsmitglied Klosterhoff. Zuvor hatte die «Lausitzer Rundschau» darüber berichtet.

© dpa

Der Braumeister hält Birr für geeignet: «Er ist sehr wissbegierig und will alles erfahren über die Braukunst», sagte Klosterhoff. Der Musiker soll zwei Jahre lang auf Veranstaltungen und Brauereifesten, aber auch auf der Grünen Woche auftreten.