Dieter Birr wird Brandenburgs Bierbotschafter

Brandenburg hat ab April wieder einen prominenten Bierbotschafter. Dieter «Maschine» Birr (75), Frontmann der Puhdys («Alt wie ein Baum»), übernimmt das Amt von Ex-Boxer Axel Schulz.

Das sagte der Braumeister des Finsterwalder Brauhauses, Markus Klosterhoff, der Deutschen Presseagentur am 18. März 2019. Der Verein der Brandenburger Klein - und Gasthausbrauereien werde Birr am offiziellen Tag des Deutschen Bieres am 23. April zum Botschafter küren, sagte Vereinsmitglied Klosterhoff. Zuvor hatte die «Lausitzer Rundschau» darüber berichtet.