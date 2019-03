Mehr rechte Straftaten: Insgesamt aber weniger Fälle

Auf den ersten Blick ist die Bilanz positiv: In Brandenburg sinken die politischen Straftaten wieder. Der Innenminister sieht Fremdenfeindlichkeit als Anlass für Angriffe aber weiter mit Sorge.

Potsdam (dpa/bb) - Die Zahl politisch motivierter Straftaten ist in Brandenburg im vergangenen Jahr erstmals seit 2011 gesunken - die Zahl der rechten Straftaten hat allerdings zugenommen. «Es gibt keinen Anlass zur Entwarnung», sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Montag in Potsdam. «Der Rechtsstaat muss also auch weiterhin klare Kante zeigen.» Straftaten von links sanken dagegen deutlich.