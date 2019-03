Netzhoppers gehen in Friedrichshafen mit 0:3 unter

Die Volleyballer der Netzhoppers KW-Bestensee haben in ihrem Bundesligaspiel beim Tabellenführer VfB Friedrichshafen eine empfindliche Niederlage kassiert. Vor 1700 Zuschauern unterlagen die Brandenburger am Samstag beim Rekordmeister vom Bodensee mit 0:3 (13:25, 11:25, 18:25). Damit bleiben die Netzhoppers Tabellenneunter.

Die Playoffs sind für das Team von Trainer Mirko Culic damit in weite Ferne gerückt, weil sich die Bisons Bühl als Achtplatzierter vor dem letzten Hauptrunden-Spieltag mit einem 3:1 bei Aufsteiger Grizzlys Giesen in der Tabelle einen Vorsprung von drei Punkten sicherten. Am kommenden Samstag empfangen die Netzhoppers auf die United Volleys Franfurt. Alles deutet darauf hin, dass es für das Team aus Königs Wusterhausen der letzte Auftritt in dieser Saison sein wird.