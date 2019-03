Land schränkt Dienstleistungen für größere Waldflächen ein

Brandenburg gehört zu den Bundesländern mit dem größten Privatwald. Wegen Stellenkürzungen will der Landesbetrieb Forst seine Dienstleistungen einschränken. Bei Forstleuten stößt das Vorhaben auf Kritik.

Potsdam (dpa/bb) - Hilfe bei der Holzernte, Markierung von Waldflächen oder Motorsägen-Lehrgänge: Solche Leistungen sind in Brandenburg künftig nur noch für Kleinwaldbesitzer möglich. Wegen Stellenstreichungen gibt es ab 2020 keine gebührenpflichtigen Dienstleistungen mehr für Waldflächen, die größer als zehn Hektar sind. Das habe das Agrarministerium in Potsdam Anfang Januar diese Jahres verfügt, teilte die Linke-Landtagsabgeordnete Anke Schwarzenberg in einer Anfrage an die Landesregierung mit.